В Украине за сутки подтвержден 2141 новый случай инфицирования коронавирусом

По состоянию на 9:00 31 августа в Украине зафиксировано 121 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2557 летальных, 57114 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 2141 новый случай. Всего проведено 1550280 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 380 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3993 случая;Волынская область – 5471 случай;Днепропетровская область – 2349 случаев;Донецкая область – 1418 случаев;Житомирская область – 3302 случая;Закарпатская область – 7516 случаев;Запорожская область – 1596 случаев;Ивано-Франковская область – 9179 случаев;Кировоградская область – 814 случаев;Киев – 13370 случаев;Киевская область – 5669 случаев;Львовская область – 14 510 случаев;Луганская область – 315 случаев;Николаевская область – 1252 случая;Одесская область – 7283 случая;Полтавская область – 789 случаев;Ровенская область – 9182 случая;Сумская область – 1470 случаев;Тернопольская область – 6014 случаев;Харьковская область – 9076 случаев;Херсонская область – 396 случаев;Хмельницкая область – 2481 случай;Черновицкая область – 10303 случаи;Черкасская область – 1573 случая;Черниговская область – 1894 случая.

Сообщается также, что по состоянию на утро 31 августа 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 2021 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 181 652 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях. Были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка. Кроме того, Киев выделил 33,3 млн гривен на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учеников и работников.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.