В Одессе произошли столкновения во время марша в поддержку ЛГБТ-сообщества

Одовременно акцию проводили "сторонники семейных ценностей".

Фото: dumskaya.net

В Одессе произошли столкновения во время Марша равенства.

Как сообщает сайт 048, фестиваль "Одесса-Прайд" проходил на Приморском бульваре. Туда также пришли активисты организации "Традиция и порядок", которые собрались провести марш "За семейные ценности".

Фото: 048.ua

Они начали оскорблять участников марша нецензурной лексикой, в результате между двумя группами возникла драка. Бросали яйца и применили слезоточивый газ.

После этого правоохранители оцепили участников марша "За семейные ценности", некоторые из них оказали сопротивление.

Издание сообщает о пяти задержанных участниках акции "За семейные ценности", а также об одном пострадавшем правоохранителе, его ударили по голове. Полицейского забрала скорая помощь.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, в начале июня "Киев-Прайд" под защитой полиции провел акцию против полицейского произвола. Задержаны восемь человек, которые пытались помешать митингу.

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