Евгений Комаровский рассказал о вакцинации бананами

Педиатр Евгений Комаровский часто в своих видеоблогах отвечает на вопросы подписчиков, некоторые из которых кажутся довольно странными. Недавно доктора спросили про вакцинацию бананами, которая якобы защищает от вирусных заболеваний. Комаровский назвал данное утверждение мифом, которое к реальной жизни не имеет никакого отношения.

Подписчице, которая задала Комаровскому такой вопрос, он ответил: "Я Вам искренне рекомендую обратиться к психиатру. Если вы считаете, что через банан происходит скрытая вакцинация, то вы плохо себя чувствуете и этого не замечаете".

Комаровский не удержался и пошутил, что через бананы людей могут чипировать марсиане, но это к вакцинации не имеет никакого отношения.

"Это марсиане, которых прислали с Юпитера...Они нас чипируют, чтобы интеллектуальные резервы человечества направить на развитие марсианского общества", - отметил Комаровский.



Что касается вакцинации от коронавируса, которую многие в нашей стране ожидают с нетерпением, Комаровский ответил, что она будет доступна в лучшем случае лишь через 4 года, если не приложить должных усилий.

Ранее Евгений Комаровский настоятельно порекомендовал делать прививку от гриппа, пока в доступе нет вакцины от коронавируса.