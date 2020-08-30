Евгений Комаровский рассказал о вакцинации бананами

Комаровский рассказал о вакцинации бананами, как средстве от инфекционных болезней

Педиатр Евгений Комаровский часто в своих видеоблогах отвечает на вопросы подписчиков, некоторые из которых кажутся довольно странными. Недавно доктора спросили про вакцинацию бананами, которая якобы защищает от вирусных заболеваний. Комаровский назвал данное утверждение мифом, которое к реальной жизни не имеет никакого отношения.

Подписчице, которая задала Комаровскому такой вопрос, он ответил: "Я Вам искренне рекомендую обратиться к психиатру. Если вы считаете, что через банан происходит скрытая вакцинация, то вы плохо себя чувствуете и этого не замечаете".

Комаровский не удержался и пошутил, что через бананы людей могут чипировать марсиане, но это к вакцинации не имеет никакого отношения.

"Это марсиане, которых прислали с Юпитера...Они нас чипируют, чтобы интеллектуальные резервы человечества направить на развитие марсианского общества", - отметил Комаровский.

Что касается вакцинации от коронавируса, которую многие в нашей стране ожидают с нетерпением, Комаровский ответил, что она будет доступна в лучшем случае лишь через 4 года, если не приложить должных усилий.

Ранее Евгений Комаровский настоятельно порекомендовал делать прививку от гриппа, пока в доступе нет вакцины от коронавируса.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захватаНа Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захвата
По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"
На Харьковщине нашли подпольный цех по производству тестов на COVID-19На Харьковщине нашли подпольный цех по производству тестов на COVID-19
В Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновирусаВ Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновируса
В Харьковской области расстреляли автобус с людьмиВ Харьковской области расстреляли автобус с людьми
Блок рекламы


Похожие новости
В МОЗ рассказали, при каких условиях школы перейдут на дистанционное обучениеВ МОЗ рассказали, при каких условиях школы перейдут на дистанционное обучение
В Минздраве рассказали правила работы детских садов во время карантинаВ Минздраве рассказали правила работы детских садов во время карантина
В порту Николаева рассказали о судьбе 4200 т селитрыВ порту Николаева рассказали о судьбе 4200 т селитры
Евгений Комаровский раскритиковал ношение масок во время карантинаЕвгений Комаровский раскритиковал ношение масок во время карантина
В Минздраве рассказали, нужно ли носить маску на пляжеВ Минздраве рассказали, нужно ли носить маску на пляже
Евгений Комаровский назвал переносчиков коронавируса, которые заражают другихЕвгений Комаровский назвал переносчиков коронавируса, которые заражают других
Венедиктова рассказала новые детали дела об убийстве Кирилла ТлявоваВенедиктова рассказала новые детали дела об убийстве Кирилла Тлявова
Евгений Комаровский спрогнозировал эпидемию коклюша и дифтерииЕвгений Комаровский спрогнозировал эпидемию коклюша и дифтерии
Спортзалы и бассейны. В Минздраве рассказали, каких послаблений ожидать с 1 июняСпортзалы и бассейны. В Минздраве рассказали, каких послаблений ожидать с 1 июня
В КГГА рассказали журналистам, как хоронят умерших от COVID-19В КГГА рассказали журналистам, как хоронят умерших от COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости