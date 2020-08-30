Киев повторил свой антирекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Киеве было зафиксировано 109 новых носителей коронавируса. Умерли от коронавируса за сутки 9 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко на его странице в соцсети Facebook.

“Опять большое количество летальных случаев – умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 202 киевлян”, – написал Виталий Кличко в сообщении.

Он сообщил, что на сегодня в столице зафиксировано уже 13093 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди выявленных за последние сутки носителей коронавируса 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет, 52 мужчины в возрасте от 20 до 84 лет, 2 девочки 6 и 7 лет и 2-летний мальчик. Заболели в том числе и шестеро медиков.

Столичный градоначальник также сообщил, что в больницы Киева попали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 90 человек. Всего коронавирус преодолели 4319 жителей Киева .

Виталий Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 22, в Днепровском – 20 и в Святошинском районе – 17 случаев.

Напомним, Киев 28 августа установил антирекорд по количеству умерших пациентов, инфицированных коронавирусом. Тогда за сутки в столице также скончались 9 человек.

Как сообщала KV , вчера в Украине был выявлен 2 481 новый носитель коронавирусной болезни COVID-19. Это антирекорд количества новых носителей за сутки.

Отметим, столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях. Были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка. Кроме того, Киев выделил 33,3 млн гривен на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учеников и работников.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: открытые источники.