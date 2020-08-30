В МОЗ рассказали, при каких условиях школы перейдут на дистанционное обучение

МОЗ рекомендует по возможности проводить занятия в учебных заведениях под открытым небом.

Министр охраны здоровья Максим Степанов рассказал, при каких условиях школы могут перейти на дистанционное обучение.

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь в красной зоне, а, например, на "оранжевом" уровне, сделать процесс обучения смешанной формы - дистанционное и непосредственно в школе - это уже вопрос, который решается на уровне школы", - сказал Степанов во время брифинга в воскресенье.

Глава Минздрава добавил, что переход на полностью дистанционное обучение возможно только в случае, если район или город находится в "красной" зоне.

Министр также отметил, что Минздрав рекомендует по возможности проводить занятия в учебных заведениях под открытым небом.

Напомним, ранее Минздрав обнародовал карантинные правила для обучения в школах. Сотрудники учебных заведений допускаются к работе при условии использования средств индивидуальной защиты и после измерения температуры бесконтактным термометром. В регионах оранжевой зоны педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых - соблюдать социальную дистанцию.

Если хотя бы один ученик заразится коронавирусом, то весь класс должен идти на самоизоляцию. Время начала и окончания занятий для классов и групп должно быть различным.

Дозаторы и антисептики должны быть только на входе. В дальнейшем ученики и учителя должны мыть руки после каждого урока.

Вход в учреждения образования учащимся разрешается только при наличии маски или респиратора. Маски во время занятий можно не использовать. Во время передвижения ношение маски обязательно для всех, кроме учеников 1-4 классов.