Гран-при 49-го кинофестиваля "Молодость" получили два фильма
29 августа состоялась церемония закрытия фестиваля.
Гран-при кинофестиваля "Молодость", который закрылся в субботу, получили два фильма: "Особые приметы" Фернанды Валадес и "Твой ход" Мириам Верро.
Победителем национального конкурса короткометражных фильмов стала лента "Схрон" Оксаны Войтенко.
Список лауреатов фестиваля:
Основной конкурс
Гран-при: "Особые приметы", Фернанда Валадес, и "Твой ход", Мириам Верро.
Приз зрительских симпатий - "Двое", Филиппо Менеґетти;
Лучший полнометражный дебют - "Мой утренний смех", Марко Джорджевич;
Специальный диплом жюри - "Совершенно нормальная семья", Малую Рейманн;
Специальный диплом жюри - "Биг детей", Барбара Отт;
Лучший короткометражный фильм - "Бульмастиф", Анастасия Буковская;
Специальный диплом жюри - "Среди миндальных деревьев", Мари Лефлок;
Специальный диплом жюри - "Праздничный день", София Бост;
Лучший студенческий фильм - "Спокойной ночи", Энтони Нти;
Специальный диплом жюри - "Элли", Вивьен Хартманн;
Специальный диплом жюри - "Душенька", Барбара Рупик.
Отличия специальных жюри:
Студенческий фильм - "Элли", Вивьен Хартманн;
Короткометражный фильм - "Бульмастиф", Анастасия Буковская;
Полнометражный фильм - "Песня без названия", Мелина Леон;
Жюри FIPRESCI - "Двое", Филиппо Менеґетти.
Национальный конкурс
Победитель Национального конкурса - "Схрон", Оксана Войтенко;
Специальный диплом жюри - "Бульмастиф", Анастасия Буковская;
Специальный диплом жюри - "Прощай, Света", Настя Канарева;
Специальный диплом жюри - "Спасите меня, доктор!", Дмитрий Грешко.
Molodist Teen Screen
Победитель программы Molodist Teen Screen - "Щ - это счастье", Джон Шиди;
Специальный диплом жюри за лучшую роль - "Оскар и Лилли: Там, где нас никто не знает", Араш Т. Риаги;
Специальный диплом жюри за сценарий - "Клуб уродливых детей", Ионатан Элберс.
Солнечный зайчик:
Победитель программы «Солнечный зайчик» - «Суховей», Даниэл Ноласко;
Специальный диплом жюри - "Без обид", Фараз Шариат;
Специальный диплом жюри - "Линґва франка", Изабель Сандовал.
Другие награды:
"Золотой Скифский олень" - за вклад в мировое киноискусство получил Оссейн.
Победитель международного питчинґа Boat Meeting - "Герой нашего времени", Мирак Атабей, Турция.
Специальная награда жюри Boat Meeting - "Нижний горизонт", Жанна Озерная, Ирина Ковальчук, Украина.
Напомним, из-за пандемии Covid-19 "Молодость" перенесли с конца мая на конец августа. Показы проходили как онлайн, так и оффлайн. Фильмом-закрытием фестиваля стала документальная лента Ирины Цилик "Земля голубая, как апельсин".