Гран-при 49-го кинофестиваля "Молодость" получили два фильма

Гран-при кинофестиваля "Молодость", который закрылся в субботу, получили два фильма: "Особые приметы" Фернанды Валадес и "Твой ход" Мириам Верро.

Победителем национального конкурса короткометражных фильмов стала лента "Схрон" Оксаны Войтенко.

Список лауреатов фестиваля:

Основной конкурс

Гран-при: "Особые приметы", Фернанда Валадес, и "Твой ход", Мириам Верро.

Приз зрительских симпатий - "Двое", Филиппо Менеґетти;

Лучший полнометражный дебют - "Мой утренний смех", Марко Джорджевич;

Специальный диплом жюри - "Совершенно нормальная семья", Малую Рейманн;

Специальный диплом жюри - "Биг детей", Барбара Отт;

Лучший короткометражный фильм - "Бульмастиф", Анастасия Буковская;

Специальный диплом жюри - "Среди миндальных деревьев", Мари Лефлок;

Специальный диплом жюри - "Праздничный день", София Бост;

Лучший студенческий фильм - "Спокойной ночи", Энтони Нти;

Специальный диплом жюри - "Элли", Вивьен Хартманн;

Специальный диплом жюри - "Душенька", Барбара Рупик.

Отличия специальных жюри:

Студенческий фильм - "Элли", Вивьен Хартманн;

Короткометражный фильм - "Бульмастиф", Анастасия Буковская;

Полнометражный фильм - "Песня без названия", Мелина Леон;

Жюри FIPRESCI - "Двое", Филиппо Менеґетти.

Национальный конкурс

Победитель Национального конкурса - "Схрон", Оксана Войтенко;

Специальный диплом жюри - "Бульмастиф", Анастасия Буковская;

Специальный диплом жюри - "Прощай, Света", Настя Канарева;

Специальный диплом жюри - "Спасите меня, доктор!", Дмитрий Грешко.

Molodist Teen Screen

Победитель программы Molodist Teen Screen - "Щ - это счастье", Джон Шиди;

Специальный диплом жюри за лучшую роль - "Оскар и Лилли: Там, где нас никто не знает", Араш Т. Риаги;

Специальный диплом жюри за сценарий - "Клуб уродливых детей", Ионатан Элберс.

Солнечный зайчик:

Победитель программы «Солнечный зайчик» - «Суховей», Даниэл Ноласко;

Специальный диплом жюри - "Без обид", Фараз Шариат;

Специальный диплом жюри - "Линґва франка", Изабель Сандовал.

Другие награды:

"Золотой Скифский олень" - за вклад в мировое киноискусство получил Оссейн.

Победитель международного питчинґа Boat Meeting - "Герой нашего времени", Мирак Атабей, Турция.

Специальная награда жюри Boat Meeting - "Нижний горизонт", Жанна Озерная, Ирина Ковальчук, Украина.

Напомним, из-за пандемии Covid-19 "Молодость" перенесли с конца мая на конец августа. Показы проходили как онлайн, так и оффлайн. Фильмом-закрытием фестиваля стала документальная лента Ирины Цилик "Земля голубая, как апельсин".