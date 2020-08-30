За сутки в Украине зафиксировано более двух тысяч новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 30 августа в Украине зафиксировано 119 074 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2527 летальных, 56734 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 2096 новых носителей коронавируса. Всего проведено 1536171 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 596 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3948 случаев;Волынская область – 5417 случаев;Днепропетровская область – 2306 случаев;Донецкая область – 1416 случаев;Житомирская область – 3213 случаев;Закарпатская область – 7456 случаев;Запорожская область – 1558 случаев;Ивано-Франковская область – 9014 случаев;Кировоградская область – 810 случаев;Киев – 13093 случаи;Киевская область – 5580 случаев;Львовская область – 14 356 случаев;Луганская область – 312 случаев;Николаевская область – 1169 случаев;Одесская область – 7094 случая;Полтавская область – 770 случаев;Ровенская область – 9098 случаев;Сумская область – 1456 случаев;Тернопольская область – 5865 случаев;Харьковская область – 8889 случаев;Херсонская область – 392 случая;Хмельницкая область – 2402 случая;Черновицкая область – 10 145 случаев;Черкасская область – 1538 случаев;Черниговская область – 1777 случаев.

Сообщается также, что по состоянию на утро 30 августа 2020 в Центр общественного здоровья поступило 2200 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 179 631 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, что вчера в Украине был зафиксирован антирекорд по количеству выявленных новых носителей коронавируса.

Как сообщала KV , столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях. Были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка. Кроме того, Киев выделил 33,3 млн гривен на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учеников и работников.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.