За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человек

За минувшие сутки, 28 августа, еще у 265 жителей столицы обнаружили коронавирус. 6 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество больных коронавирусом в Киеве и в дальнейшем увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 265 человек. В частности, у 19 детей. 6 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян. На сегодня в столице уже 12 984 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, заболели 129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет, 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 года, 10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Заболели в том числе и 11 медиков.

В больницы столицы попали 48 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 159 человек. Всего коронавирус преодолели 4229 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50, в Днепровском – 40 и в Деснянском районе – 34 случая.

Как сообщала KV , в Украине выявлен 2 481 новый носитель коронавирусной болезни COVID-19. Это антирекорд количества новых носителей за сутки.

Отметим, столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях. Были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка. Кроме того, Киев выделил 33,3 млн гривен на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учеников и работников.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.