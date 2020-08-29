В Днепре взрывом гранаты водителю автомобиля оторвало руки

В Днепре сегодня, 29 августа, произошел дичайший случай в жилмассиве Тополь. Мужчине, сидевшему в салоне автомобиля, взрывом оторвало руки. Предполагают, что в руках у водителя взорвалась граната, сообщает dp.informator.

Несчастье произошло в районе улицы Комбрига Петрова. Люди услышали сильный взрыв и прибежали на звук. Картина, которую они застали, была не для слабых нервов. Рядом с изрешеченным автомобилем ВАЗ-2106 в луже крови лежал мужчина. Оказалось, что ему взрывом оторвало руки.

Как рассказала знакомая пострадавшего, мужчина привез утром на рынок лотки с овощами. Немногим позже он направился к своей припаркованной машине, чтобы сесть в ней немного отдохнуть. Водитель сел спереди на пассажирское место, передняя дверца машины при этом была открыта. И вскоре после этого прогремел взрыв.

Специалисты, прибывшие на вызов, предполагают, что в руках у него взорвалась граната Ф-1. Якобы об этом говорит характер повреждений. Мощным взрывом мужчине оторвало обе руки. Когда приехала скорая помощь, пострадавший был в сознании. Его срочно увезли в одну из городских больниц. По прибытию туда врачи оценивали его состояние как тяжелое. Однако вскоре оттуда пришла горькая весть, что пострадавший умер.

Каким образом в руках у него оказалась граната, да еще и в боевом состоянии, и почему он от нее не избавился, пытается установить следствие.