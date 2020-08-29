В Днепре взрывом гранаты водителю автомобиля оторвало руки

В Днепре в салоне припаркованного автомобиля взорвалась граната: водителю оторвало обе руки

В Днепре сегодня, 29 августа, произошел дичайший случай в жилмассиве Тополь. Мужчине, сидевшему в салоне автомобиля, взрывом оторвало руки. Предполагают, что в руках у водителя взорвалась граната, сообщает dp.informator.

Несчастье произошло в районе улицы Комбрига Петрова. Люди услышали сильный взрыв и прибежали на звук. Картина, которую они застали, была не для слабых нервов. Рядом с изрешеченным автомобилем ВАЗ-2106 в луже крови лежал мужчина. Оказалось, что ему взрывом оторвало руки.

В Днепре в салоне припаркованного автомобиля взорвалась граната: водителю оторвало обе руки

Как рассказала знакомая пострадавшего, мужчина привез утром на рынок лотки с овощами. Немногим позже он направился к своей припаркованной машине, чтобы сесть в ней немного отдохнуть. Водитель сел спереди на пассажирское место, передняя дверца машины при этом была открыта. И вскоре после этого прогремел взрыв.

Специалисты, прибывшие на вызов, предполагают, что в руках у него взорвалась граната Ф-1. Якобы об этом говорит характер повреждений. Мощным взрывом мужчине оторвало обе руки. Когда приехала скорая помощь, пострадавший был в сознании. Его срочно увезли в одну из городских больниц. По прибытию туда врачи оценивали его состояние как тяжелое. Однако вскоре оттуда пришла горькая весть, что пострадавший умер.

В Днепре в салоне припаркованного автомобиля взорвалась граната: водителю оторвало обе руки

Каким образом в руках у него оказалась граната, да еще и в боевом состоянии, и почему он от нее не избавился, пытается установить следствие.

Напомним, в Киеве из-за пьяного майора, наехавшего на девушек-курсанток, две из них остались без ног, еще одна – получила тяжелые переломы обеих нижних конечностей.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захватаНа Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захвата
По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"
В Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавирусаВ Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавируса
На Харьковщине нашли подпольный цех по производству тестов на COVID-19На Харьковщине нашли подпольный цех по производству тестов на COVID-19
В Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновирусаВ Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Мариуполе в результате взрыва гранаты погиб мужчинаВ Мариуполе в результате взрыва гранаты погиб мужчина
Владелица разрушенной взрывом газа квартиры на Позняках возмутилась счету за коммуналкуВладелица разрушенной взрывом газа квартиры на Позняках возмутилась счету за коммуналку
Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю компании за нелегальный вывоз медотходов на полигон под КиевомОфис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю компании за нелегальный вывоз медотходов на полигон под Киевом
СБУ задержала мужчину, угрожавшего взрывом в банке в Киеве (обновлено)СБУ задержала мужчину, угрожавшего взрывом в банке в Киеве (обновлено)
В центре Киева неизвестный угрожает взрывом в банке внутри бизнес-центра (обновлено)В центре Киева неизвестный угрожает взрывом в банке внутри бизнес-центра (обновлено)
В центре Киева мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывомВ центре Киева мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывом
В Днепре подростки шутя "заминировали" магазинВ Днепре подростки шутя "заминировали" магазин
В Киеве нашли арсенал оружия: изъяли автоматы, пистолеты-пулеметы и гранатыВ Киеве нашли арсенал оружия: изъяли автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты
В Кривом Роге в результате взрыва автомобиля пострадал мужчинаВ Кривом Роге в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина
В “Киевгазе” признали, что перед взрывом дома на Позняках там снимались на поверку газовые счетчикиВ “Киевгазе” признали, что перед взрывом дома на Позняках там снимались на поверку газовые счетчики
Последние новости
Подгружаем последние новости