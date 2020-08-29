В Украине зарегистрирован очередной антирекорд по количеству новых носителей коронавируса за сутки
В Украине выявлен 2 481 новый носитель коронавирусной болезни COVID-19. Это антирекорд количества новых носителей за сутки.
Об этом
29 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 116 978 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 492 летальных, 56 138 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 481 новый случай. Всего проведено 1 516 712 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1 055 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 3872 случая;
Волынская область – 5370 случаев;
Днепропетровская область – 2236 случаев;
Донецкая область – 1369 случаев;
Житомирская область – 3155 случаев;
Закарпатская область – 7385 случаев;
Запорожская область – 1520 случаев;
Ивано-Франковская область – 8843 случая;
Кировоградская область – 795 случаев;
Киев – 12984 случая;
Киевская область – 5489 случаев;
Львовская область – 14 168 случаев;
Луганская область – 295 случаев;
Николаевская область – 1118 случаев;
Одесская область – 6921 случай;
Полтавская область – 738 случаев;
Ровенская область – 9019 случаев;
Сумская область – 1398 случаев;
Тернопольская область – 5705 случаев;
Харьковская область – 8691 случай;
Херсонская область – 386 случаев;
Хмельницкая область – 2297 случаев;
Черновицкая область – 9997 случаев;
Черкасская область – 1482 случая;
Черниговская область – 1745 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 августа 2020 в Центр поступило 2 808 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 177 431 сообщение о подозрении на COVID-19.
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Напомним, Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
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