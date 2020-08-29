В Украине зарегистрирован очередной антирекорд по количеству новых носителей коронавируса за сутки

В Украине выявлен 2 481 новый носитель коронавирусной болезни COVID-19. Это антирекорд количества новых носителей за сутки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

29 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 116 978 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 492 летальных, 56 138 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 481 новый случай. Всего проведено 1 516 712 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1 055 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3872 случая;

Волынская область – 5370 случаев;

Днепропетровская область – 2236 случаев;

Донецкая область – 1369 случаев;

Житомирская область – 3155 случаев;

Закарпатская область – 7385 случаев;

Запорожская область – 1520 случаев;

Ивано-Франковская область – 8843 случая;

Кировоградская область – 795 случаев;

Киев – 12984 случая;

Киевская область – 5489 случаев;

Львовская область – 14 168 случаев;

Луганская область – 295 случаев;

Николаевская область – 1118 случаев;

Одесская область – 6921 случай;

Полтавская область – 738 случаев;

Ровенская область – 9019 случаев;

Сумская область – 1398 случаев;

Тернопольская область – 5705 случаев;

Харьковская область – 8691 случай;

Херсонская область – 386 случаев;

Хмельницкая область – 2297 случаев;

Черновицкая область – 9997 случаев;

Черкасская область – 1482 случая;

Черниговская область – 1745 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 августа 2020 в Центр поступило 2 808 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 177 431 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях. Были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка. Кроме того, Киев выделил 33,3 млн гривен на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учеников и работников.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.