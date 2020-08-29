В Борисполе на АЗС мужчина похитил четырехлетнего ребенка

Злоумышленника удалось оперативно задержать, девочка невредима.

В Борисполе Киевской области мужчина на автозаправочной станции похитил четырехлетнюю девочку. Нападавшего оперативно задержали, он признался, что похитил ребенка с преступными намерениями.

Об этом сообщили

на странице полиции Киевщины в Facebook.

"Неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо, похитил девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении. Сообщение о похищении ребенка на спецлинию 102 поступило от родителей около 20 часов", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киевской области

С целью розыска преступника была введена полицейская спецоперация. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель.

Ребенка вернули родителям невредимым. Злоумышленник находится в СИЗО. По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото: Полиция Киевской области

Напомним, что 23 октября в поселке городского типа Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина, представившаяся волонтером, похитила у матери 3-месячного младенца. В течение четырех часов правоохранители нашли автомобиль, на котором похитили ребенка, а затем в Софиевской Борщаговке задержали женщину. Она сначала отрицала свою причастность к преступлению, теперь же сотрудничает со следствием.

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