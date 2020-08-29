В возрасте 43 лет скончался ведущий актер приключенческого фильма "Черная пантера"

Актер в течение 4 лет боролся с раком.

Фото: APA

В Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком скончался исполнитель главной роли супергеройской ленты от "Марвел" "Черная пантера" Чедвик Боузман.

Актер умер в своем доме, где он жил с семьей. Об этом пишет The Guardian.

Члены его семьи сообщили, что у Боузмана нашли рак толстой кишки четыре года назад.

"Настоящий боец, Чедвик выдержал все это и принес вам много фильмов, которые вы так полюбили", - сказала его семья.

Родственники звезды добавили, что актер снимался в фильмах "Маршалл", "Пятеро одной крови" и других известных лентах во время операций и курсов химиотерапии.

"Это была честь его карьеры воплотить короля Т'Чаллу в жизнь в Черной пантере", - сообщили близкие актера.

Напомним, что в апреле умер всемирно известный индийский актер Ирфан Кхан. Артист умер в возрасте 53 лет от рака. Ирфан Кхан активно снимался как в Болливуде, так и у западных режиссеров. Среди самых популярных фильмов с его участием - "Миллионер из трущоб", где Кхан сыграл полицейского инспектора, "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Жизнь Пи", "Новый человек-паук", "Мир Юрского периода" и "Инферно" .

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