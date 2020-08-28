Коронавирус поразил почти 20% вымирающего племени в Индии

Коронавирус поразил почти 20% вымирающего племени в Индии

Новостная служба BBC сообщила, что на прошлой неделе тестирование на COVID-19, проведенное на одном из 37 островов Андаманского архипелага на территории Индии, выявило 4 новых случая заражения в племени Больших андаманцев. Ранее в этом месяце было зафиксировано еще 6 заболевших.

О том, что племени из 53 человек теперь еще больше угрожает исчезновение, сообщил старший представитель здравоохранения доктор Авиджит Рой. Он отметил, что тестирование прошли все жители поселения, и «все были готовы к сотрудничеству», что считается необычным для обособленных коренных племен. Двое инфицированных членов племени были госпитализированы, а остальные двое помещены на карантин в медицинский центр.

Шесть жителей, которым ранее сообщили положительный результат, уже выздоровели. Рой пояснил, что большие андаманцы часто путешествуют из своего уединенного острова в столицу островов — город Порт-Блэр. Шестеро заболевших «долгое время жили и работали в городе», — сказал чиновник.

Предотвращение распространения коронавируса среди других коренных племен архипелага отныне является главным приоритетом властей. За перемещениями членов некоторых племен стали следить, также медики периодически проводят массовые тестирования.

В 1850-х года, когда британцы колонизировали острова, численность Большого Андаманского региона составляла более 5000 человек. Население сократилось из-за разгулявшихся на новой территории болезней, привезенных европейцами.

Сейчас COVID-19 обнаружен на 10 островах архипелага. На восточном архипелаге Андаманских и Никобарских островов насчитали 2985 случаев заражения коронавирусом и 41 смерть с момента первого зарегистрированного случая в начале июня. На Андаманских островах 2 больницы, 3 крупных медицинских центра и 10 штабов специально для пациентов с коронавирусной инфекцией. Считается, что в этом регионе уровень тестирования в — один из самых высоких в Индии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захватаНа Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захвата
По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"
В Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавирусаВ Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавируса
В Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновирусаВ Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновируса
Заместитель генпрокурора Мамедов пытается замять скандальное дело с мальчиком-аутистом - мать пострадавшего ребенка (видео)Заместитель генпрокурора Мамедов пытается замять скандальное дело с мальчиком-аутистом - мать пострадавшего ребенка (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
За прошедшие сутки в Украине умерло больше всего пациентов с коронавирусомЗа прошедшие сутки в Украине умерло больше всего пациентов с коронавирусом
Минздрав: за месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло почти вдвоеМинздрав: за месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло почти вдвое
В Украине за сутки зафиксировано почти 2 тысячи новых носителей коронавирусаВ Украине за сутки зафиксировано почти 2 тысячи новых носителей коронавируса
За сутки в Украине обнаружено 1670 новых носителей коронавируса (инфографика)За сутки в Украине обнаружено 1670 новых носителей коронавируса (инфографика)
У актрисы "Квартала 95" Елены Кравец обнаружили коронавирусУ актрисы "Квартала 95" Елены Кравец обнаружили коронавирус
В Киеве количество инфицированных коронавирусом за все время вспышки превысило 12 тысячВ Киеве количество инфицированных коронавирусом за все время вспышки превысило 12 тысяч
В Украине за сутки выявили 1799 новых носителей коронавируса, в том числе в КиевеВ Украине за сутки выявили 1799 новых носителей коронавируса, в том числе в Киеве
В Украине выявили еще 1987 случаев коронавирусаВ Украине выявили еще 1987 случаев коронавируса
Ольга Фреймут заразилась коронавирусом: первые подробностиОльга Фреймут заразилась коронавирусом: первые подробности
Вспышка коронавируса зафиксирована в противочумном институте в Одессе, где исследуют анализы с подозрением на COVID-19Вспышка коронавируса зафиксирована в противочумном институте в Одессе, где исследуют анализы с подозрением на COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости