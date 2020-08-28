Коронавирус поразил почти 20% вымирающего племени в Индии

Новостная служба BBC сообщила, что на прошлой неделе тестирование на COVID-19, проведенное на одном из 37 островов Андаманского архипелага на территории Индии, выявило 4 новых случая заражения в племени Больших андаманцев. Ранее в этом месяце было зафиксировано еще 6 заболевших.

О том, что племени из 53 человек теперь еще больше угрожает исчезновение, сообщил старший представитель здравоохранения доктор Авиджит Рой. Он отметил, что тестирование прошли все жители поселения, и «все были готовы к сотрудничеству», что считается необычным для обособленных коренных племен. Двое инфицированных членов племени были госпитализированы, а остальные двое помещены на карантин в медицинский центр.

Шесть жителей, которым ранее сообщили положительный результат, уже выздоровели. Рой пояснил, что большие андаманцы часто путешествуют из своего уединенного острова в столицу островов — город Порт-Блэр. Шестеро заболевших «долгое время жили и работали в городе», — сказал чиновник.

Предотвращение распространения коронавируса среди других коренных племен архипелага отныне является главным приоритетом властей. За перемещениями членов некоторых племен стали следить, также медики периодически проводят массовые тестирования.

В 1850-х года, когда британцы колонизировали острова, численность Большого Андаманского региона составляла более 5000 человек. Население сократилось из-за разгулявшихся на новой территории болезней, привезенных европейцами.

Сейчас COVID-19 обнаружен на 10 островах архипелага. На восточном архипелаге Андаманских и Никобарских островов насчитали 2985 случаев заражения коронавирусом и 41 смерть с момента первого зарегистрированного случая в начале июня. На Андаманских островах 2 больницы, 3 крупных медицинских центра и 10 штабов специально для пациентов с коронавирусной инфекцией. Считается, что в этом регионе уровень тестирования в — один из самых высоких в Индии.



