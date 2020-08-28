В Киеве за сутки зафиксировали рекордное количество летальных случаев от COVID-19

Также в последние дни увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации.

В Киеве за сутки зафиксировали рекордное количество летальных случаев от COVID-19
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество умерших от коронавируса - 9 человек. В общем умерли 187 пациентов.

В столице зафиксировано 12 719 случаев заболевания, в частности 251 за 28 августа. Выздоровели 4079 пациентов (95 за сутки), сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр Киева добавил, что в последние дни увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сейчас в стационарах находятся 486 пациентов, в том числе 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии, 195 получают кислородную терапию, 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Таких ужасных цифр у нас никогда не было. Не отступает и пневмония. За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 108 пациентов, в общем воспаление легких в столичных медучреждениях лечат сейчас 893 пациента. Больницы первой волны практически работают в режиме инфекционных госпиталей", - сообщил Кличко .

Он добавил, что городские больницы №5, 17, 6 и 8 подготовлены как госпитальные базы для приема больных коронавирусом.

Напомним, что 28 августа в Украине снова зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 - 2438 новых случаев. Общее количество инфицированных - 114 497, из них 2451 летальный, 55083 пациента выздоровели.

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