В Житомирской области найден клад национального значения, - НАН

В Городнице Житомирской области найдены 32 серебреника Владимира Святого и Святополка Ярополковича.

Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.

"32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг., изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузубец у Святополка", - написал он в фейсбуке.

Алферов рассказал, что монеты были найдены при "абсолютно бытовых обстоятельствах".

Сейчас проходит передача монет государству.

"Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться "на калидорах", а быть переданы в Музей. Предлагаю называть это сокровище для истории и науки «Городницким кладом»", - добавил Алферов.

Напомним, летом прошлого года в Житомирской области нашли массовое захоронение жестоко убитых жертв большевистского террора.