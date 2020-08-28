На Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

В Одессе прогремел мощный взрыв на нефтезаводе: возможны жертвы

На территории одесского нефтеперерабатывающего завода в ночь на 28 августа прогремел мощный взрыв. Сообщение в службу спасения «101» о возгорании трансформаторной подстанции на территории завода по адресу: г. Одесса, ул. Шкодова гора, 1, поступило в 00:12.

В расположенном рядом с заводом жилом секторе пропало электричество в домах. Очевидцы сообщают о яркой вспышке и сильном грохоте в районе электроподстанции завода. Далее в том же месте начался сильный пожар. Взрыв был настолько мощным, что его слышали даже в отдаленных от завода районах: на улице Балковской и на Молдаванке.

По уточненным данным местных СМИ, на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе взорвалась трансформаторная подстанция. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и сотрудники ГСЧС. Подъезды к заводу перекрыты.

Стоит отметить, что одесский нефтеперерабатывающий завод давно не функционирует. Зато на территорию предприятия частенько проникают охотники за металлом. Их главной целью является не только металлолом, но и кабель, который они вырезают под прикрытием ночи.

Утром в пятницу, 28 августа 2020 г, в ГСЧС сообщили, что пострадавших и жертв в результате взрыва на закрытом нефтеперерабатывающем заводе обнаружено не было.

В Одессе прогремел мощный взрыв на нефтезаводе: возможны жертвы

По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили возгорание в помещении трансформаторной подстанции, сухой травы и мусора, которые находились на площади 500 квадратных метров вблизи объекта.

Отметим, что нефтеперерабатывающий завод в Одессе являлся еще в недавнем прошлом четвертым по мощности в Украине и стратегически важным объектом для экономики государства. В эксплуатация предприятие было введено в 1938 году. В 2015-2016-м годах началась процедура банкротства государства. В марте 2019-го года завод перестал существовать, как работающее предприятие. Инвентаризация была полностью завершена, мощности признаны утратившими свою работоспособность из-за неправильного консервирования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии произошел взрыв газопровода, за которым последовал масштабнейший блэкаут. Власти сообщают о теракте.


Шевченко Лилия, Тудей

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