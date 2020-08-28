Национальная опера Украины возобновляет работу после полугодового карантина

Из-за карантина в период до 31 октября опера будет работать 3 раза в неделю.

Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко начинает подготовку к открытию нового театрального сезона, первое представление запланировано на 18 сентября.

Об этом в Facebook сообщил главный режиссер Национальной оперы Анатолий Соловьяненко.

"Счастлив сообщить, что после полугодового пребывания в карантинном простое Национальная опера Украины начинает подготовку к открытию нового театрального сезона, запланированного на 18 сентября", - сообщил он.

Из-за карантина в период до 31 октября опера будет работать 3 раза в неделю со следующими еженедельными программами:

каждую пятницу - концертная программа солистов оперной труппы под рояль;

каждую субботу - концертная программа солистов балета театра;

каждое воскресенье - один из оперных спектаклей, которые не требуют большого оркестра и исполняются без участия хора и балета.

"Все мероприятия будут проходить без антракта, с максимальной продолжительностью до 80 минут. Соблюдение зрителями масочного режима и температурного скриннинга являются обязательными. Размещение в зале будет осуществляться в соответствии с действующими требованиями", - подчеркнул Соловьяненко.

Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжил действие адаптивного карантина до 31 октября. За соответствующий проект постановления проголосовали на заседании правительства 26 августа.