Национальная опера Украины возобновляет работу после полугодового карантина

Из-за карантина в период до 31 октября опера будет работать 3 раза в неделю.

Национальная опера Украины возобновляет работу после полугодового карантина
Фото: kiev.glo.ua

Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко начинает подготовку к открытию нового театрального сезона, первое представление запланировано на 18 сентября.

Об этом в Facebook сообщил главный режиссер Национальной оперы Анатолий Соловьяненко.

"Счастлив сообщить, что после полугодового пребывания в карантинном простое Национальная опера Украины начинает подготовку к открытию нового театрального сезона, запланированного на 18 сентября", - сообщил он.

Из-за карантина в период до 31 октября опера будет работать 3 раза в неделю со следующими еженедельными программами:

  • каждую пятницу - концертная программа солистов оперной труппы под рояль;
  • каждую субботу - концертная программа солистов балета театра;
  • каждое воскресенье - один из оперных спектаклей, которые не требуют большого оркестра и исполняются без участия хора и балета.

"Все мероприятия будут проходить без антракта, с максимальной продолжительностью до 80 минут. Соблюдение зрителями масочного режима и температурного скриннинга являются обязательными. Размещение в зале будет осуществляться в соответствии с действующими требованиями", - подчеркнул Соловьяненко.

Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжил действие адаптивного карантина до 31 октября. За соответствующий проект постановления проголосовали на заседании правительства 26 августа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захватаНа Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захвата
В Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавирусаВ Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавируса
По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"
В Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновирусаВ Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновируса
Заместитель генпрокурора Мамедов пытается замять скандальное дело с мальчиком-аутистом - мать пострадавшего ребенка (видео)Заместитель генпрокурора Мамедов пытается замять скандальное дело с мальчиком-аутистом - мать пострадавшего ребенка (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Более 2300 случаев коронавируса зарегистрировали в Украине за последние суткиБолее 2300 случаев коронавируса зарегистрировали в Украине за последние сутки
Фастовский район с понедельника, 24 августа, переходит в “желтую” зону карантинаФастовский район с понедельника, 24 августа, переходит в “желтую” зону карантина
В Киеве после сообщения о минировании эвакуировали Центральный железнодорожный вокзалВ Киеве после сообщения о минировании эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал
Госпродпотребслужба закрыла два кафе на столичном Крещатике за несоблюдение правил карантинаГоспродпотребслужба закрыла два кафе на столичном Крещатике за несоблюдение правил карантина
Национальный художественный музей в Киеве приостановил работу из-за обвала портика (фото)
После попытки изнасилования в поезде "Мариуполь - Киев" уволили начальника поезда и всех проводников, - КриклийПосле попытки изнасилования в поезде "Мариуполь - Киев" уволили начальника поезда и всех проводников, - Криклий
Взрыв в Бейруте: количество жертв выросло, власти хотят ввести ЧП - последние подробности трагедииВзрыв в Бейруте: количество жертв выросло, власти хотят ввести ЧП - последние подробности трагедии
Евгений Комаровский раскритиковал ношение масок во время карантинаЕвгений Комаровский раскритиковал ношение масок во время карантина
Полиция застрелила Романа Скрипника, который 9 дней скрывался после удержания в заложниках полковника на ПолтавщинеПолиция застрелила Романа Скрипника, который 9 дней скрывался после удержания в заложниках полковника на Полтавщине
Степанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе УкраиныСтепанов назвал главную причину роста количества больных COVID-19 на западе Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости