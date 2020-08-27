В Харьковской области расстреляли автобус с людьми

Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы.

В Харьковской области расстреляли автобус с людьми

Вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные обстреляли автобус, в котором находились представители ОО «За жизнь».

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Сообщается, что неизвестные автомобилем Мицубиси заблокировали движение микроавтобуса Мерседес и заставили авто остановиться.

"На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении Нацполиции.

Источники LB.ua в МВД подтверждают информацию о стрельбе.

"Убитых нет, есть один раненный из травмата, на месте разбираются", - сообщил собеседник издания.

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