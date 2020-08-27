Школьников обязали проходить профилактический медосмотр не реже раза в год

Школьников обязали проходить профилактический медосмотр не реже раза в год

Ученики 2-11 классов должны будут проходить обязательный профилактический медицинский осмотр не реже раза в год. Первоклассники должны посетить врача накануне учебного года.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Это предусмотрено приказом Минздрава Украины от 16.07.2010 № 682 “О совершенствовании медицинского обслуживания учеников общеобразовательных учебных классов””, – сказано в сообщении.

Отмечается, что осмотр у врача педиатра или семейного врача, с которым заключена декларация, должен включать антропометрические измерения, проверку остроты зрения, проведение пробы Руфье (специальный тест определяющий выносливость сердечно-сосудистой системы детей при физических нагрузках) и непосредственный осмотр ребенка. 

По результатам осмотра врачом учреждения родителям выдается “Справка ученика общеобразовательного учреждения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра, форма № 086-1/0”, которая содержит заключение о состоянии здоровья ребенка, диагноз, группу по физкультуре и проведенные прививки.

Напомним, в новом учебном году без масок в школе смогут находиться только ученики 1-4 классов. Также школы должны будут разработать гибкое расписание занятий и схемы движения по территории учебного заведения учеников разного возраста для ограничения контактов между детьми.

Фото: открытые источники


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захватаНа Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захвата
В Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавирусаВ Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавируса
По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство"
В Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновирусаВ Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновируса
Сильный ливень затопил улицы Киева и пригородов (видео)Сильный ливень затопил улицы Киева и пригородов (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Две мошенницы выманили у столичной пенсионерки все ее сбереженияДве мошенницы выманили у столичной пенсионерки все ее сбережения
Персонал пляжей Одессы обязали носить маскиПерсонал пляжей Одессы обязали носить маски
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
Во Львове лабораторный тест с третьего раза подтвердил коронавирус у умершего пациентаВо Львове лабораторный тест с третьего раза подтвердил коронавирус у умершего пациента
В Киеве посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуруВ Киеве посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуру
Ближайшие три дня в Боярке будет проходить масштабная дезинфекция водопроводных сетейБлижайшие три дня в Боярке будет проходить масштабная дезинфекция водопроводных сетей
В Винницкой области 18 школьников отравились парами газаВ Винницкой области 18 школьников отравились парами газа
Смертность от коронавируса более чем в три раза превысила смертность от гриппаСмертность от коронавируса более чем в три раза превысила смертность от гриппа
В Черновцах из-за коронавируса работников общественного транспорта обязали носить маскиВ Черновцах из-за коронавируса работников общественного транспорта обязали носить маски
В Запорожье задержали подозреваемого в изнасиловании двух школьниковВ Запорожье задержали подозреваемого в изнасиловании двух школьников
Последние новости
Подгружаем последние новости