Школьников обязали проходить профилактический медосмотр не реже раза в год

Ученики 2-11 классов должны будут проходить обязательный профилактический медицинский осмотр не реже раза в год. Первоклассники должны посетить врача накануне учебного года.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Это предусмотрено приказом Минздрава Украины от 16.07.2010 № 682 “О совершенствовании медицинского обслуживания учеников общеобразовательных учебных классов””, – сказано в сообщении.

Отмечается, что осмотр у врача педиатра или семейного врача, с которым заключена декларация, должен включать антропометрические измерения, проверку остроты зрения, проведение пробы Руфье (специальный тест определяющий выносливость сердечно-сосудистой системы детей при физических нагрузках) и непосредственный осмотр ребенка.

По результатам осмотра врачом учреждения родителям выдается “Справка ученика общеобразовательного учреждения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра, форма № 086-1/0”, которая содержит заключение о состоянии здоровья ребенка, диагноз, группу по физкультуре и проведенные прививки.

Напомним, в новом учебном году без масок в школе смогут находиться только ученики 1-4 классов. Также школы должны будут разработать гибкое расписание занятий и схемы движения по территории учебного заведения учеников разного возраста для ограничения контактов между детьми.

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