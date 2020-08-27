На Харьковщине нашли подпольный цех по производству тестов на COVID-19

Через подставных физических лиц тесты поставлялись в лечебные учреждения под видом легальных.

На Харьковщине нашли подпольный цех по производству тестов на COVID-19
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

На Харьковщине выявили факт незаконного производства наборов для отбора и транспортировки биологического материала для тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Установлено, что группа местных жителей наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на COVID-19, которые затем через подставных физических лиц - предпринимателей - поставлялись в лечебные учреждения.

Чтобы скрыть преступную деятельность, в сопроводительных документах указывались другие, легальные, места изготовления тестов.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

"Согласно предварительному заключению специалиста Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, производство наборов налажено с грубым нарушением правил и норм их изготовления", - отметили в ГФС.

На основании постановления суда проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения тестов. В результате было обнаружено и изъято 200 тысяч единиц готовых наборов, а также сырье для их производства на сумму около 12 миллионов гривень.

Следствие продолжается.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Напомним, ранее на Херсонщине СБУ изобличила закупку некачественных COVID-тестов на 2 млн гривень.

Закон, предусматривающий массовое тестирование на коронавирус, вступил в силу 19 мая. Он действует в течение срока действия карантина и ограничительных мер, введенных Кабинетом Министров Украины в порядке, установленном законом, и в течение двух месяцев с момента их отмены. Кроме ПЦР-тестирования, в Украине также проводят тест на антитела к коронавирусу - ИФА.

В апреле в Минздраве заявили, что сначала массовое ИФА-тестирование будут проводить в Одесской и Сумской областях, чтобы понять, не были ли пропущены активные случаи заболевания.

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