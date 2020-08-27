Заместитель генпрокурора Мамедов пытается замять скандальное дело с мальчиком-аутистом - мать пострадавшего ребенка (видео)

Юлия Невгодовская (на фото справа) публично обвинила заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова (на фото слева) в том, что он пытается замять дело по факту преступления против нее и ее сына-аутиста. Якобы заместитель генпрокурора получил за это взятку.

Об этом KV стало известно из видеообращения Юлии Невгодовской к президенту Владимиру Зеленскому, размещенного на ее странице в соцсети Facebook.

В своем видеообращении Невгодовская дала понять, что продолжает борьбу не только за своего сына, но и против системы, которую, по ее мнению, олицетворяет заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов. Невгодовская сообщила, что пыталась контактировать напрямую с прокурором, но безуспешно. Потому Невгодовская уверена, что именно он тормозит дело и оставляет ее просьбу без всякого внимания.

"Спасибо всем людям, которые откликнулись на мой крик о помощи и сочувствовали мне. Многие написали мне лично, многие предложили посильную помощь. Мне передали номер телефона Гюндуза Мамедова, и я решила написать ему. К сожалению, мои сообщения остались без ответа", - сообщила в своем видеообращении Юлия Невгодовская, пояснив, что пыталась пересказать замгенпрокурора свою ужасную историю.

Интернет-издания приводят полный текст обращения Юлии Невгодовской к заместителю гепрокурора Гюндузу Мамедову.

"Я, Юлия Невгодовская, стала жертвой циничного преступления, а после – ужасающей несправедливости и беззакония, куратором которого называют вас, Гюндуз Мамедов. Вам точно известно, как мой племянник, мальчик-аутист, был вовлечен взрослыми людьми в страшное преступление – попытку убийства меня и моего маленького ребенка. Я обоснованно подозреваю в случившемся отца моего ребенка, который незадолго до организации моего убийства, переоформил по поддельной доверенности мое имущество на своих подельников.

Для того, чтобы замести следы своего преступления, он и подговорил моего племянника-аутиста на преступление, зная, что никакой ответственности такой подросток не понесет. Племянник напал на нас с маленьким сыном с ножом и нанес нам десятки ударов. Мы 100% должны были умереть, но чудом выжили. Но вы и ваши прокуроры упорно делаете вид, что не замечаете этой причинно – следственной связи. Вы пытаетесь меня посадить в тюрьму, в то время как убийцы шастают на свободе. И не просто шастают, а рассказывают всем как купили вас и ваших прокуроров за 100 тыс. долларов.

Я требую от вас публичного ответа. Я призываю вас вспомнить, что вы – мужчина и что прятаться за стенами Генеральной прокуратуры вечно не получится. Выйдите и назовите убийц, которые использовали аутиста в своих грязных делах. А если вы этого сделать не можете – позорно сорвите с себя погоны и большое никогда не называйтесь прокурором, который отвечает за соблюдение законов, прав людей и особенно детей. Я жду вашего ответа!", – заявила Юлия Невгодовская.

Фото: коллаж