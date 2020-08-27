В привычном формате, но в новых условиях, - у Кличко сообщили, что все школы будут работать с 1 сентября

Были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка.

В привычном формате, но в новых условиях, - у Кличко сообщили, что все школы будут работать с 1 сентября
Фото: kyivcity.gov.ua

Столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях.

Как именно - вместе с представителями СМИ на примере специализированной школы №47 проверили и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский и директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, сообщили в пресс-службе КГГА.

Валентин Мондриевский отметил, что были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка.

"Школы Киева готовы работать в новых реалиях. Каждое утро будет начинаться с измерения температуры ученикам и работникам и продолжаться пятиминутками здоровья", - отметил Валентин Мондриевский.

По его словам, изменены графики прихода детей в школу, открыты дополнительные входы, разработаны направления движения учащихся и увеличено время на перерывы между уроками.

"Киев первым разработал и утвердил Регламент образовательного процесса и выделил 33,3 млн грн на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учеников и работников. Мы обязательно вернемся к обычной жизни, без карантина. Сейчас начинаем учебный год в понятном для общества режиме обучения , но мы готовы к любым изменениям в эпидемической ситуации города. Безопасность детей - самое главное", - сказал Валентин Мондриевский.

Он добавил, что разработаны несколько сценариев организации образовательного процесса в учебных заведениях столицы, к которым готовится город. В том числе рассматривается и применение смешанной формы обучения - очной и дистанционной. Каждый учебное заведение в условиях карантина должен выбрать свою модель обучения и быть готовым к вызовам пандемии.

Напомним, что глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил о в учреждениях общего среднего образования возможно проведение уроков на улице при хорошей погоде.

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