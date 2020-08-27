В Киеве за прошедшие сутки госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19

Коронавирус обнаружили у еще 220 киевлян.

За минувшие сутки в Киеве госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом - 63 человека. Четверо больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли.

Об этом в телеграме сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в столице по состоянию на утро 27 августа 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 220 из которых обнаружили за прошедшие сутки. Коронавирус унес жизни уже 178 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (35), Деснянском (30) и Подольском (27) районах.

Фото: КМДА

Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус побороли 3975 киевлян.

Напомним, в Минздраве констатируют резкий рост госпитализаций больных с коронавирусом - почти вдвое за месяц.

За прошедшие сутки в Украине установлен антирекорд по смертности больных с коронавирусом. Умерло 49 человек.

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