За прошедшие сутки в Украине умерло больше всего пациентов с коронавирусом

Зафиксировано 49 летальных случаев. 763 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине умерло больше всего пациентов с коронавирусом
Фото: facebook/Львівська Обласна Клінічна Лікарня

За прошедшие сутки в Украине умерли 49 пациентов с COVID-19, 763 пациентам удалось побороть коронавирусную болезнь. 26 августа зафиксировано 1 974 новых случая коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего связанных с COVID-19 летальных случаев зарегистрировано во Львовской (7), Киевской (6), Черновицкой (5), Харьковской (5), Ивано-Франковской (4) областях и в Киеве (4).

За сутки больше всего случаев заболевания лабораторно подтвердили в Киеве (220), Харьковской (218), Львовской (203), Одесской (185), Ивано-Франковской (164), Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях.

По состоянию на утро 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев коронавирусной болезни. 2403 человека с установленным диагнозом COVID-19 умерли, 54 217 пациентов побороли болезнь.

Сейчас коронавирусом болеет 55 439 украинцев.

Напомним, 25 августа в Украине обнаружили 1 670 новых случаев COVID-19.

Наибольший суточный прирост количества больных за время эпидемии в Украине зафиксировали 21 августа - 2 328.

В этот же день в Киеве зарегистрировали суточный антирекорд смертности от коронавируса - умерли семь человек.

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