За прошедшие сутки в Украине умерло больше всего пациентов с коронавирусом
Зафиксировано 49 летальных случаев. 763 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки в Украине умерли 49 пациентов с COVID-19, 763 пациентам удалось побороть коронавирусную болезнь. 26 августа зафиксировано 1 974 новых случая коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Больше всего связанных с COVID-19 летальных случаев зарегистрировано во Львовской (7), Киевской (6), Черновицкой (5), Харьковской (5), Ивано-Франковской (4) областях и в Киеве (4).
За сутки больше всего случаев заболевания лабораторно подтвердили в Киеве (220), Харьковской (218), Львовской (203), Одесской (185), Ивано-Франковской (164), Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях.
По состоянию на утро 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев коронавирусной болезни. 2403 человека с установленным диагнозом COVID-19 умерли, 54 217 пациентов побороли болезнь.
Сейчас коронавирусом болеет 55 439 украинцев.
Напомним, 25 августа в Украине обнаружили 1 670 новых случаев COVID-19.
Наибольший суточный прирост количества больных за время эпидемии в Украине зафиксировали 21 августа - 2 328.
В этот же день в Киеве зарегистрировали суточный антирекорд смертности от коронавируса - умерли семь человек.