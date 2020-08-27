Минздрав: за месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло почти вдвое

Сейчас в больницах находятся 6 505 из 55 439 больных коронавирусом украинцев.

Минздрав: за месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло почти вдвое
Медики Тернопільської міської дитячої лікарні надають допомогу дитині, хворій на коронавірус
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

В Украине по состоянию на утро 27 августа госпитализированы 6 505 человек с коронавирусной болезнью. Месяц назад в больницах находились около 3,5 тысяч пациентов с COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

"Коронавирус и дальше распространяется по всей стране, растет количество больных, госпитализированных. Сегодня утром это 6 505 человек. Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тысяч", - сказал Степанов.

Он отметил, что за сутки заболело 65 детей, 137 медработников, зафиксировано 49 летальных случаев.

Напомним, по состоянию на утро 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев коронавирусной болезни. 2 403 человека с установленным диагнозом COVID-19 умерли, 54 217 пациентов побороли болезнь.

Сейчас коронавирусом болеет 55 439 украинцев.

Ранее в Минздраве не исключали, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом. Сейчас госпитализируют также больных в среднетяжелом состоянии.

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