В Украине за сутки зафиксировано почти 2 тысячи новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2403 летальные, 54217 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1974 новых носителей коронавируса, всего проведено 1 млн 472 тысяч 736 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 763 пациента.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3736 случаев;Волынская область – 5268 случаев;Днепропетровская область – 2095 случаев;Донецкая область – 1278 случаев;Житомирская область – 2998 случаев;Закарпатская область – 7225 случаев;Запорожская область – 1454 случая;Ивано-Франковская область – 8485 случаев;Кировоградская область – 780 случаев;Киев – 12468 случаев;Киевская область – 5305 случаев;Львовская область – 13 763 случая;Луганская область – 264 случая;Николаевская область – 1040 случаев;Одесская область – 6537 случаев;Полтавская область – 695 случаев;Ровенская область – 8818 случаев;Сумская область – 1302 случая;Тернопольская область – 5245 случаев;Харьковская область – 8202 случая;Херсонская область – 363 случая;Хмельницкая область – 2102 случая;Черновицкая область – 9700 случаев;Черкасская область – 1318 случаев;Черниговская область – 1618 случаев.

По состоянию на утро 27 августа 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 2521 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 171 811 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее KV сообщала, что Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.