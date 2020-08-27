Суд арестовал майора, который сбил трех курсанток на территории военного колледжа

Военный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд арестовал майора, который сбил трех курсанток на территории военного колледжа
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы, совершившего наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.

Об этом сообщила

пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как отмечается, виновника ДТП задержали непосредственно после наезда на основании ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия работала группа военных прокуроров Киевского гарнизона и следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Киеве.

По данным следствия, военный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле).

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения" - ред.) И применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, вчера на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой. Всех их в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.

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