Суд арестовал майора, который сбил трех курсанток на территории военного колледжа
Военный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы, совершившего наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.
Об этом сообщила
пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Как отмечается, виновника ДТП задержали непосредственно после наезда на основании ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия работала группа военных прокуроров Киевского гарнизона и следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Киеве.
По данным следствия, военный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле).
"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения" - ред.) И применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, вчера на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой. Всех их в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.