В аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, подозреваемого в убийстве женщины на столичном Печерске (фото, видео)

В аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, подозреваемого в убийстве женщины на столичном Печерске (фото, видео)

Правоохранители задержали в аэропорту “Борисполь” иностранца по подозрению в убийстве женщины на столичном Печерске. Накануне в арендованной мужчиной квартире обнаружили задушенную женщину.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

“Мужчину остановили в терминале, когда тот намеревался улететь в другую страну. Работники полиции устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы”, – говорится в сообщении.

По словам начальника столичной полиции Киева Андрея Крищенко, хозяин квартиры пояснил, что несколько месяцев сдает в аренду квартиру иностранцу в доме на улице Академика Филатова в Печерском районе столицы. 

“Когда он приехал по адресу, арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул помещение. Далее владельцы начали убирать квартиру и за диваном обнаружили мертвую женщину”, – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, между 34-летней уроженкой Одесской области и иностранцем возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил потерпевшую. 61-летнего гражданина другого государства задержали в терминале аэропорта “Борисполь”. 

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. 

Напомним, что Ирпенский городской суд приговорил двух братьев к 14 и 14,6 годам заключения с конфискацией имущества за совершенное 22 апреля 2020 года убийство таксиста из Львова. Во время судебного разбирательства обвиняемые свою вину не признавали.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

В аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, подозреваемого в убийстве женщины на столичном Печерске (фото, видео)
В аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, подозреваемого в убийстве женщины на столичном Печерске (фото, видео)
В аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, подозреваемого в убийстве женщины на столичном Печерске (фото, видео)

Ольга Марийко, КиевВласть

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