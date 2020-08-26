В Киеве организатора фейкового пункта обмена валют приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В частности, мошенник отобрал у женщины 700 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева .

С участием прокурора Киевской местной прокуратуры № 2 Дарницким районным судом города Киева объявлен обвинительный приговор мужчине по факту открытого хищения чужого имущества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 186 УК Украины).

Согласно материалам следствия, обвиняемый вместе с сообщником обустроили в арендованном помещении фиктивный пункт обмена иностранной валюты и разместили в интернете объявления о покупке американских долларов по выгодному курсу.

Когда потерпевшая прибыла в пункт обмена валют, обвиняемый с помощью магнитного замка закрыл входную дверь. Получив от женщины доллары на сумму свыше 700 тыс. гривен, выбежал из помещения через другой выход.

В дальнейшем злоумышленник был задержан неравнодушными гражданами.

В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого доказана в полном объеме.

Приговором суда мужчина осужден к 9 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с обвиняемого материальный ущерб в полном размере.

Материалы по сообщнику выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Как сообщала KV , под предлогом оказания бесплатной услуги по лечебному массажу две уроженки Полтавской и Черниговской областей проникли в квартиру к 73-летней пенсионерке на Оболони. Им удалось выманить у пожилой женщины сбережения в сумме 1 300 долларов и 13 тыс. гривен. Задержанные женщины находились в розыске в других областях Украины за совершение аналогичных преступлений.

Фото: соцсети