В Киеве организатора фейкового пункта обмена валют приговорили к 9 годам лишения свободы
В Киеве организатора фейкового пункта обмена валют приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В частности, мошенник отобрал у женщины 700 тыс. гривен.
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С участием прокурора Киевской местной прокуратуры № 2 Дарницким районным судом города Киева объявлен обвинительный приговор мужчине по факту открытого хищения чужого имущества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 186 УК Украины).
Согласно материалам следствия, обвиняемый вместе с сообщником обустроили в арендованном помещении фиктивный пункт обмена иностранной валюты и разместили в интернете объявления о покупке американских долларов по выгодному курсу.
Когда потерпевшая прибыла в пункт обмена валют, обвиняемый с помощью магнитного замка закрыл входную дверь. Получив от женщины доллары на сумму свыше 700 тыс. гривен, выбежал из помещения через другой выход.
В дальнейшем злоумышленник был задержан неравнодушными гражданами.
В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого доказана в полном объеме.
Приговором суда мужчина осужден к 9 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с обвиняемого материальный ущерб в полном размере.
Материалы по сообщнику выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
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Фото: соцсети