За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 2 человека

Количество выявленных носителей коронавируса в Киеве за сутки увеличилось на 95 человек. Два человека умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 95 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян. На сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 42 человека в возрасте от 19 до 82 лет, 3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус преодолели 3907 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 23, в Деснянском – 13 случаев и 12 случаев – в Оболонском районе.

Как сообщала KV , президент Владимир Зеленский одобрил инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля продлить карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 до 1 ноября с.г. Это связано со значительным увеличением выявленных случаев заболевания по всей стране в течение последних недель.

Напомним, в марте 2020 года министр здравоохранения Украины заявлял о выделении средств Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины для научного исследования и возможности изготовления и тестирования ПЦР-систем. Спустя вот уже полгода Институт так и не получил обещанных средств.