За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 2 человека
Количество выявленных носителей коронавируса в Киеве за сутки увеличилось на 95 человек. Два человека умерли.
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“Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 95 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян. На сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 42 человека в возрасте от 19 до 82 лет, 3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус преодолели 3907 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 23, в Деснянском – 13 случаев и 12 случаев – в Оболонском районе.
Как сообщала
Напомним, в марте 2020 года министр здравоохранения Украины заявлял о выделении средств Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины для научного исследования и возможности изготовления и тестирования ПЦР-систем. Спустя вот уже полгода Институт так и не получил обещанных средств.
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