За сутки в Украине обнаружено 1670 новых носителей коронавируса (инфографика)

За сутки в Украине обнаружено 1670 новых носителей коронавируса (инфографика)

В Украине обнаружено 1 670 новых носителей коронавирусной болезни COVID-19. Всего за сутки выписаны 584 пациента.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава. 

26 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 354 летальные, 53 454 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1 670 новых случаев. Всего проведено 1 452 006 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 584 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3677 случаев;

Волынская область – 5221 случай;

Днепропетровская область – 2055 случаев;

Донецкая область – 1256 случаев;

Житомирская область – 2959 случаев;

Закарпатская область – 7143 случая;

Запорожская область – 1439 случаев;

Ивано-Франковская область – 8321 случай;

Кировоградская область – 771 случай;

Киев – 12248 случаев;

Киевская область – 5211 случаев;

Львовская область – 13 560 случаев;

Луганская область – 247 случаев;

Николаевская область – 1023 случая;

Одесская область – 6352 случая;

Полтавская область – 684 случая;

Ровенская область – 8737 случаев;

Сумская область – 1269 случаев;

Тернопольская область – 5104 случая;

Харьковская область – 7984 случая;

Херсонская область – 346 случаев;

Хмельницкая область – 2062 случая;

Черновицкая область – 9541 случай;

Черкасская область – 1305 случаев;

Черниговская область – 1570 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 августа 2020 в Центр поступило 1995 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 169 290 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV, президент Владимир Зеленский одобрил инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля продлить карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 до 1 ноября с.г. Это связано со значительным увеличением выявленных случаев заболевания по всей стране в течение последних недель. 

Напомним, в марте 2020 года министр здравоохранения Украины заявлял о выделении средств Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины для научного исследования и возможности изготовления и тестирования ПЦР-систем. Спустя вот уже полгода Институт так и не получил обещанных средств.

Фото: liga.net


Сергей Албул, КиевВласть

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