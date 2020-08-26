За сутки в Украине обнаружено 1670 новых носителей коронавируса (инфографика)
В Украине обнаружено 1 670 новых носителей коронавирусной болезни COVID-19. Всего за сутки выписаны 584 пациента.
Об этом
26 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 354 летальные, 53 454 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1 670 новых случаев. Всего проведено 1 452 006 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 584 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 3677 случаев;
Волынская область – 5221 случай;
Днепропетровская область – 2055 случаев;
Донецкая область – 1256 случаев;
Житомирская область – 2959 случаев;
Закарпатская область – 7143 случая;
Запорожская область – 1439 случаев;
Ивано-Франковская область – 8321 случай;
Кировоградская область – 771 случай;
Киев – 12248 случаев;
Киевская область – 5211 случаев;
Львовская область – 13 560 случаев;
Луганская область – 247 случаев;
Николаевская область – 1023 случая;
Одесская область – 6352 случая;
Полтавская область – 684 случая;
Ровенская область – 8737 случаев;
Сумская область – 1269 случаев;
Тернопольская область – 5104 случая;
Харьковская область – 7984 случая;
Херсонская область – 346 случаев;
Хмельницкая область – 2062 случая;
Черновицкая область – 9541 случай;
Черкасская область – 1305 случаев;
Черниговская область – 1570 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 августа 2020 в Центр поступило 1995 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 169 290 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Напомним, в марте 2020 года министр здравоохранения Украины заявлял о выделении средств Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины для научного исследования и возможности изготовления и тестирования ПЦР-систем. Спустя вот уже полгода Институт так и не получил обещанных средств.
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