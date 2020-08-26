На муниципальных пляжах Киева купаться запрещено или не рекомендуется

На муниципальных пляжах Киева купаться запрещено или не рекомендуется

На муниципальных пляжах Киева купаться запрещено или не рекомендуется. Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

Об этом KV стало известно из сообщения КП “Плесо”.

По состоянию на 25 августа статусы муниципальных пляжей Киева:

Желтый флаг (купаться не рекомендуется) на пляжах "Венеция" и "Золотой".

Красные флаги (не купаться) на пляжах:

- "Веселка"

- "Детский"

- "Молодежный"

- "Предместная Слободка"

- "Райдуга"

- "Тельбин"

- "Центральный"

- "Чорторий"

- "Троещина"

- "Галерный"

- "Вербный"

- "Пуща-Водица"

Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

Как сообщала KV, специалисты коммунального предприятия “Плесо” очистили от растительности места отдыха киевлян на Днепре с помощью спецтехники Truxor, Mobitrak, а также комбайна Aquamarine. С начала пляжного сезона было вывезено 270 тонн водорослей, рогозы и камыша.

Фото: соцсети


Сергей Албул, КиевВласть

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