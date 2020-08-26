На муниципальных пляжах Киева купаться запрещено или не рекомендуется
На муниципальных пляжах Киева купаться запрещено или не рекомендуется. Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.
Об этом
По состоянию на 25 августа статусы муниципальных пляжей Киева:
Желтый флаг (купаться не рекомендуется) на пляжах "Венеция" и "Золотой".
Красные флаги (не купаться) на пляжах:
- "Веселка"
- "Детский"
- "Молодежный"
- "Предместная Слободка"
- "Райдуга"
- "Тельбин"
- "Центральный"
- "Чорторий"
- "Троещина"
- "Галерный"
- "Вербный"
- "Пуща-Водица"
Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.
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Фото: соцсети