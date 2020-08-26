1 сентября в киевских школах - ученики будут учиться через день

Процесс обучения с 1 сентября в связи с карантином украинские школьники начнут в новом режиме. Каждая область, в зависимости от карантинной "зоны", имеет право сама решать, как организовать учебный процесс. Давайте узнаем, что решили местные власти столицы.

В соцсетях киевляне делятся информацией о том, какие варианты посещения уроков их детям предлагают администрация школы и учителя.

В один из родительских Вайбер-чатов пришла информация о том, что в учебном заведении решили обучать детей с 1 сентября группами через день: половина класса учится в понедельник, вторая - во вторник, и так далее, по очереди. Родители учеников потрясены таким подходом и не скрывают свое возмущение в соцсетях.

Журналистка Леся Падалка разместила пост в Facebook, в котором поделилась вышеупомянутой информацией. В комментариях к посту еще одна мама написала следующее:

"Предварительно: будут учиться с 12:00, часть предметов дистанционно-проектно, основные предметы с сентября по типу начитки. Учителя пишут, что хотят, чтобы дети максимум материала услышали очно, пока не будет введен карантин, сейчас просят повторить самостоятельно, если есть возможность, материал за прошлый год", - написала Ирина Коваленко.

Родителям учеников 2-го класса киевской школы №279 администрация позволила выбрать, ходить их чадам в школу через день или через неделю.

В киевской школе № 253 ученикам и их родителям предложили три варианта обучения: учащиеся 1-7-х классов начинают обучение в 8:15, 8-11-х классов - в 9:15; 1-2-е и 7-11-е классы начинают занятия в 8:15 в первую смену; ученики 3-6-х классов учатся во вторую смену, начиная с 13:15; ученики в классе делятся на две группы по 15 человек: первая группа учится первую неделю в школе, учитель подает материал по две недели, задает задачи по пройденному материалу и на вторую неделю дети первой группы работают дома самостоятельно с поданным учителем материалом. На вторую неделю на обучение выходит в школу вторая группа класса и учитель подает тот же материал, который преподавал первую неделю первой группе.

В некоторых районах Киева дети будут ходить в школу в две смены. От кабинетной формы обучения хотят отказаться во всех классах и проводить уроки в одном классе с обязательным проветриванием на переменах.

Ранее сообщалось, что ученикам с 1-4 классов разрешат перемещаться в школах без масок.