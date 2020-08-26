В Новых Санжарах зафиксирован первый случай заражения COVID-19

Заболела женщина, которая вернулась с отдыха с западной Украины.

25 августа в Новых Санжарах на Полтавщине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает "Суспильне.Полтава".

Заболела пенсионерка, которая вернулась после отдыха с западной Украины. Как отметил руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов, это - первый случай заболевания как в поселке, так и в районе.

Сейчас Новые Санжары, как и все районы Полтавщины, в "зеленой зоне" по уровню распространения инфекции. В таких регионах людей обязывают носить маски в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию и тому подобное. Более жестких карантинных ограничений нет.

Напомним, 19 февраля в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" разместили на обсервацию 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Ухани в связи с эпидемией коронавируса. В ночь на 20 февраля местные жители устроили протесты. Правоохранители очистили дорогу в санаторий от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжались, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 участников столкновений.

После обсервации ни у кого из 89 коронавирус не нашли.