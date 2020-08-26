На Днепропетровщине разоблачили канал поставок в Украину наркотиков

Прокуратура Днепропетровской области совместно с СБУ прекратили деятельность контрабандистов, ввозивших в Украину из Восточной Азии сильнодействующие вещества для изготовления и сбыта анаболических стероидов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, участники группы, в состав которой входили граждане Украины и иностранцы, заказывали смеси с содержанием метандиенона и нандролона, которые в дальнейшем использовали для синтеза анаболических стероидов. Оптовые партии товара доставляли авиасообщением через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в Украину сырье завозили через международный аэропорт "Борисполь", откуда транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах. Оттуда вещество под видом продукции известных марок сбывали на территории Украины и отправляли в страны Западной Европы.

Сообщается о проведении более 10 обысков в рамках дела. Обнаружены и изъяты почти 2 тонны готовой продукции и наличные на общую сумму более 70 тыс. долларов США .

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 201 - "Контрабанда" и ч. 4 ст. 321 - "Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств".

Сейчас продолжается досудебное расследование.