Сильный ливень затопил улицы Киева и пригородов (видео)
Рано утром 25 августа в Киеве и Киевской области прошел сильный ливень. В результате непогоды затопленными оказались некоторые улицы в Киеве. Движение на некоторых участках автодорог сильно затруднено. Также дождем затопило улицы и в некоторых других населенных пунктах Киевщины.
Об этом
Сегодня, 25 августа, рано утром Киевщину накрыла непогода. Сильный ливень стал причиной подтопления некоторых улиц в Киеве.
Как
Телеграм-канал “Соломенский район. Киев” опубликовал видео с улицы Кудряшова, где в результате подтопления улицы в западне оказалась маршрутка.
Издание “Politeka” сообщает, что непогода затронула также Бучу, Ирпень и Ворзель под Киевом. Так в результате прошедшего ливня в Ирпене оказался затопленным подземный переход через железнодорожные пути.
Пресс-служба Киевской горгосадминистрации
В связи с этим гидрослужба КК “Киевавтодор” работает в усиленном режиме. В частности, как сообщается, на местах возможных подтоплений дежурит техника: 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.
Пресс-служба КП “Киевпастранс”
Напомним, 21 июля в Киеве прошел мощный ливень с градом. Ливень сопровождался порывами ветра, который повалил деревья. В результате кое-где были подтоплены деревья, наблюдались перебои в работе общественного транспорта.
Фото: