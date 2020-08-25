Сильный ливень затопил улицы Киева и пригородов (видео)

Рано утром 25 августа в Киеве и Киевской области прошел сильный ливень. В результате непогоды затопленными оказались некоторые улицы в Киеве . Движение на некоторых участках автодорог сильно затруднено. Также дождем затопило улицы и в некоторых других населенных пунктах Киевщины.

Об этом KV стало известно из сообщений СМИ .

Сегодня, 25 августа, рано утром Киевщину накрыла непогода. Сильный ливень стал причиной подтопления некоторых улиц в Киеве .

Как сообщает издание “Ракурс”, сильный ливень и подтопления стали причиной заторов в Киеве . Движение в городе было частично парализовано на левом берегу Днепра, где традиционно стоят подъезды к мостам. Также сложная ситуация наблюдалась и на дорогах правобережной части Киева .

Телеграм-канал “Соломенский район. Киев” опубликовал видео с улицы Кудряшова, где в результате подтопления улицы в западне оказалась маршрутка.

Издание “Politeka” сообщает, что непогода затронула также Бучу, Ирпень и Ворзель под Киевом . Так в результате прошедшего ливня в Ирпене оказался затопленным подземный переход через железнодорожные пути.

Пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщила , что в Киеве объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни в течение дня и ночью, над городом – грозовой фронт (желтый уровень опасности).

В связи с этим гидрослужба КК “Киевавтодор” работает в усиленном режиме. В частности, как сообщается, на местах возможных подтоплений дежурит техника: 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Пресс-служба КП “Киевпастранс” сообщает о многочисленных задержках общественного транспорта из-за скопления воды на некоторых участках автодорог. Транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика.

Напомним, 21 июля в Киеве прошел мощный ливень с градом. Ливень сопровождался порывами ветра, который повалил деревья. В результате кое-где были подтоплены деревья, наблюдались перебои в работе общественного транспорта.