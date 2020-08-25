В Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновируса

В Украине за сутки выявили 1658 новых носителей короновируса

По состоянию на утро 25 августа в Украине зафиксировано 108415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2318 летальные, 52870 пациентов выздоровели. За сутки по стране зафиксировано 1658 новых случаев, выписаны 346 пациентов. 

Как стало известно KV из сообщения на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины, за сутки в Украине зафиксировано 1658 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, всего коронавирус выявили у 12153 киевлян и 5115 жителей Киевской области. 

Отмечается, что на утро 25 августа в Центр поступило 1673 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 167295 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего проведено 1436206 тестирований методом ПЦР. 

Напомним, что по состоянию на утро 24 августа за сутки в Украине было зафиксировано 1799 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки выписаны 289 пациентов. 

Фото: delo.ua


Ольга Марийко, КиевВласть

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