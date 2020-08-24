В общежитии учебного центра на Черниговщине произошел взрыв, погиб военный, двое ранены

Девушка, находившаяся в гостях у одного из военнослужащих, в тяжелом состоянии.

В общежитии учебного центра на Черниговщине произошел взрыв, погиб военный, двое ранены
Фото: .facebook.com/desnaukr

В одном из общежитий 169-го учебного центра Вооруженных сил "Десна" в Черниговской области произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, двое получили ранения.

О происшествии вечером 24 августа сообщила пресс-служба учебного центра "Десна".

"Сегодня около 17:30 во внеслужебное время, в одном из общежитий вследствие личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также пострадала гражданская девушка, находившаяся в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работает руководство учебного центра, командование Сухопутных Войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.

Напомним, 31 декабря в Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" произошел пожар, пострадал военный.

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