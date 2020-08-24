На Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захвата маслопрессового завода. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел около 6 утра 24 августа.

"В полицию поступило сообщение о том, что на территорию расположенного в пгт Братское маслопрессового завода, повредив входную дверь, проникли около 30 неизвестных вооруженных лиц", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл личный состав и руководство отдела полиции, бойцы спецподразделения ТОР и спецназовцы.

Нападающих задержали. С ними проводят следственные действия.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, херсонская полиция сообщила о подозрении в рейдерстве депутату райсовета. Подозреваемый якобы пытался отжать фирму коллаборанта Ниметуллаева.