На Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захвата
Инцидент произошел на маслопрессовом заводе.
На Николаевщине полиция задержала 30 вооруженных человек при попытке рейдерского захвата маслопрессового завода. Об этом сообщили в областной полиции.
Инцидент произошел около 6 утра 24 августа.
"В полицию поступило сообщение о том, что на территорию расположенного в пгт Братское маслопрессового завода, повредив входную дверь, проникли около 30 неизвестных вооруженных лиц", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл личный состав и руководство отдела полиции, бойцы спецподразделения ТОР и спецназовцы.
Нападающих задержали. С ними проводят следственные действия.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, херсонская полиция сообщила о подозрении в рейдерстве депутату райсовета. Подозреваемый якобы пытался отжать фирму коллаборанта Ниметуллаева.