В Украине за сутки выявили 1799 новых носителей коронавируса, в том числе в Киеве

По состоянию на утро 24 августа в Украине зафиксировано 106757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные, 52524 пациента выздоровели. За сутки по стране зафиксировано 1799 новых случаев, выписаны 289 пациентов. В Киеве за последние сутки выявили 209 носителей коронавируса, умерли трое больных.

Как стало известно KV из сообщения на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины, за сутки в Украине зафиксировано 1799 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, всего коронавирус выявили у 12023 киевлян и 5025 жителей Киевской области.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА), за последние сутки в больницы столицы попали 29 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 3826 жителей Киева .

“Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 170 киевлян. На сегодня в столице уже 12023 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что среди заболевших 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и семь девочек от одного до 15 лет. А также 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет и восемь мальчиков от одного года до 11 лет. Заболели том числе и семь медиков.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 39, в Днепровском – 28, в Соломенском районе – 26 случаев. Обращаюсь ко всем: ситуация с распространением вируса действительно сложная. И не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно, только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, пользование антисептиком, избегать большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь! Берегите себя!” – отметил Виталий Кличко.

Напомним, что за сутки 22 августа, в Киеве выявили рекордное количество новых носителей коронавируса – 307, в том числе 18 детей. За сутки 22 августа, в Украине выявлены 1 987 новых носителей коронавируса. Всего за сутки выписаны 500 пациентов.