В Киеве впервые с начала эпидемии подтвердили более 300 случаев ковид за сутки

Глава МОЗ связывает это с семейными вспышками у людей, которые вернулись из отпусков.

В Киеве впервые с начала эпидемии подтвердили более 300 случаев ковид за сутки
Фото: Макс Требухов

В Киеве на протяжении 22 августа лабораторно подтвердили 307 случаев коронавируса. Это наивысший суточный прирост в столице с начала эпидемии. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

"За минувшие сутки самое больше количество случаев зарегистрировано в Киеве - 307. Отмечу, что мы не фиксировали больших вспышек в Киеве, например, в общежитиях. Есть семейные вспышки у людей, которые вернулись из отпуска", - пояснил глава МОЗ Максим Степанов во время брифинга в воскресенье.

В целом в Киеве коронавирус подхватили 11 814 человек. Сейчас болеет 7 881 человек.

Жертвами ковид стали 167 жителей столицы, из них - двое умерли за последние сутки.

Напомним, 21 августа в столице зафиксировали суточный рекорд смертности от коронавируса - умерло семеро пациентов. В Украине наибольший суточный прирост больных зарегистрировали 21 августа - 2328.



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