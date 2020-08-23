В Украине выявили еще 1987 случаев коронавируса

В Украине на протяжении 22 августа коронавирус лабораторно подтвердили у 1987 лиц. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Министерства охраны здоровья "Коронавирус-инфо".

За прошедшие сутки умерло 27 пациентов, таким образом количество жертв ковид увеличилось до 2271.

Выздоровели за минувшие сутки 500 лиц.

Больше всего случаев выявили в Киеве (313), а также Одесской (212), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Львовской (146) областях.

В целом коронавирус в Украине подхватили 104 958 людей. Сейчас болеют 50 952 человека.

Статистика в регионах:

Винницкая обл — 3592 (+39)

Волынская обл — 5102 (+50)

Днепропетровская обл — 1966 (+34)

Донецкая обл — 1234 (+19)

Житомирская обл — 2821 (+87)

Закарпатская обл — 6987 (+102)

Запорожская обл — 1331 (+44)

Ивано-Франковская обл — 7805 (+174)

Кировоградская обл — 764 (+8)

г. Киев — 11814 (+307)

— 11814 (+307) Киевская обл — 4952 (+71)

Львовская обл — 13111 (+146)

Луганская обл — 243 (+11)

Николаевская обл — 981 (+43)

Одесская обл — 5909 (+212)

Полтавская обл — 642 (+6)

Ровненская обл — 8383 (+77)

Сумская обл — 1165 (+20)

Тернопольская обл — 4626 (+119)

Харьковская обл — 7493 (+169)

Херсонская обл — 334 (+2)

Хмельницкая обл — 1946 (+42)

Черновицкая обл — 8926 (+213)

Черкасская обл — 1286 (+38)

Черниговская обл — 1468 (+45).