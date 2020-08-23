В Украине выявили еще 1987 случаев коронавируса
Умерло 27 людей, выздоровели 500.
В Украине на протяжении 22 августа коронавирус лабораторно подтвердили у 1987 лиц. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Министерства охраны здоровья "Коронавирус-инфо".
За прошедшие сутки умерло 27 пациентов, таким образом количество жертв ковид увеличилось до 2271.
Выздоровели за минувшие сутки 500 лиц.
Больше всего случаев выявили в Киеве (313), а также Одесской (212), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Львовской (146) областях.
В целом коронавирус в Украине подхватили 104 958 людей. Сейчас болеют 50 952 человека.
Статистика в регионах:
- Винницкая обл — 3592 (+39)
- Волынская обл — 5102 (+50)
- Днепропетровская обл — 1966 (+34)
- Донецкая обл — 1234 (+19)
- Житомирская обл — 2821 (+87)
- Закарпатская обл — 6987 (+102)
- Запорожская обл — 1331 (+44)
- Ивано-Франковская обл — 7805 (+174)
- Кировоградская обл — 764 (+8)
- г. Киев — 11814 (+307)
- Киевская обл — 4952 (+71)
- Львовская обл — 13111 (+146)
- Луганская обл — 243 (+11)
- Николаевская обл — 981 (+43)
- Одесская обл — 5909 (+212)
- Полтавская обл — 642 (+6)
- Ровненская обл — 8383 (+77)
- Сумская обл — 1165 (+20)
- Тернопольская обл — 4626 (+119)
- Харьковская обл — 7493 (+169)
- Херсонская обл — 334 (+2)
- Хмельницкая обл — 1946 (+42)
- Черновицкая обл — 8926 (+213)
- Черкасская обл — 1286 (+38)
- Черниговская обл — 1468 (+45).
Напомним, наибольший суточный прирост больных за время эпидемии в Украине зафиксировали 21 августа - 2328. В тот же день в Киеве зарегистрировали суточный антирекорд смертности от коронавируса - умерло семеро человек.