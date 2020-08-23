В Украине выявили еще 1987 случаев коронавируса

Умерло 27 людей, выздоровели 500.

В Украине выявили еще 1987 случаев коронавируса
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

В Украине на протяжении 22 августа коронавирус лабораторно подтвердили у 1987 лиц. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Министерства охраны здоровья "Коронавирус-инфо".

За прошедшие сутки умерло 27 пациентов, таким образом количество жертв ковид увеличилось до 2271.

Выздоровели за минувшие сутки 500 лиц.

Больше всего случаев выявили в Киеве (313), а также Одесской (212), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Львовской (146) областях.

В целом коронавирус в Украине подхватили 104 958 людей. Сейчас болеют 50 952 человека.

Статистика в регионах:

  • Винницкая обл — 3592 (+39)
  • Волынская обл — 5102 (+50)
  • Днепропетровская обл — 1966 (+34)
  • Донецкая обл — 1234 (+19)
  • Житомирская обл — 2821 (+87)
  • Закарпатская обл — 6987 (+102)
  • Запорожская обл — 1331 (+44)
  • Ивано-Франковская обл — 7805 (+174)
  • Кировоградская обл — 764 (+8)
  • г. Киев — 11814 (+307)
  • Киевская обл — 4952 (+71)
  • Львовская обл — 13111 (+146)
  • Луганская обл — 243 (+11)
  • Николаевская обл — 981 (+43)
  • Одесская обл — 5909 (+212)
  • Полтавская обл — 642 (+6)
  • Ровненская обл — 8383 (+77)
  • Сумская обл — 1165 (+20)
  • Тернопольская обл — 4626 (+119)
  • Харьковская обл — 7493 (+169)
  • Херсонская обл — 334 (+2)
  • Хмельницкая обл — 1946 (+42)
  • Черновицкая обл — 8926 (+213)
  • Черкасская обл — 1286 (+38)
  • Черниговская обл — 1468 (+45).

Напомним, наибольший суточный прирост больных за время эпидемии в Украине зафиксировали 21 августа - 2328. В тот же день в Киеве зарегистрировали суточный антирекорд смертности от коронавируса - умерло семеро человек.

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