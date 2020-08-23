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2020-08-23
Ольга Фреймут заразилась коронавирусом: первые подробности
Известно, что партнером Ольги Фреймут на паркете в новом сезоне "Танцев со звездами" стал молодой танцор и хореограф Илья Падзина. Ольга стала последней участницей, которая согласилась на участие в проекте. Она призналась, что очень переживала из-за реакции аудитории на ее участие в шоу.
Ранее Ольга Фреймут гневно отреагировала на то, что ее бывший коллега Сергей Притула решил баллотироваться на пост мэра Киева. Ведущая заявила, что если он займет кресло столичного градоначальника, то она уедет жить в Лондон. Фреймут призналась, что считает Сергея Притулу человеком, напрочь лишенным эстетического вкуса. Если комик возьмется за город, то это может нанести большой вред.
Лобанова Єлизавета, Тудей