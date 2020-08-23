Ольга Фреймут заразилась коронавирусом: первые подробности

Известно, что партнером Ольги Фреймут на паркете в новом сезоне "Танцев со звездами" стал молодой танцор и хореограф Илья Падзина. Ольга стала последней участницей, которая согласилась на участие в проекте. Она призналась, что очень переживала из-за реакции аудитории на ее участие в шоу.

Ранее Ольга Фреймут гневно отреагировала на то, что ее бывший коллега Сергей Притула решил баллотироваться на пост мэра Киева . Ведущая заявила, что если он займет кресло столичного градоначальника, то она уедет жить в Лондон. Фреймут призналась, что считает Сергея Притулу человеком, напрочь лишенным эстетического вкуса. Если комик возьмется за город, то это может нанести большой вред.