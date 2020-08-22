Вспышка коронавируса зафиксирована в противочумном институте в Одессе, где исследуют анализы с подозрением на COVID-19

В Одессе коронавирусную болезнь подтвердили у четырех сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова, в лабораториях которого проводят исследования отобранных образцов у лиц с подозрением на COVID-19.

Об этом журналистам рассказал заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев, сообщает Укринформ.

"В противочумном институте выявлены четверо инфицированных коронавирусом. Для выяснения обстоятельств вспышки COVID-19 в учреждении туда направлен эпидемиолог Лабораторного центра Министерства охраны здоровья", - сказал Дементьев.

По его словам, появление очага в институте связано, по предварительным данным, с занесением инфекции одним из сотрудников из дома (заражение от родственников) и не касается работы вирусологической лаборатории, которая проводит исследования на COVID-19.

За предыдущие сутки в Одесской области выявлено 210 новых случаев COVID-19. В целом за период пандемии зарегистрировано 5 788 случаев заболевания.

В Украине за сутки зафиксировано 2 328 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии - 102 971 случай.