В Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавируса

За прошлые сутки в Киеве умерли семь больных COVID-19. Это наибольший суточный показатель смертности в столице с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерло 7 больных. Всего вирус забрал жизни 165 киевлян", - написал он у телеграм-канале.

На сегодня в столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 179 жителей Киева , среди них 16 детей. В больницы столицы попали 24 пациента.

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском (35), Дарницком (27) и Днепровском (25) районах.

Выздоровели за минувшие сутки 76 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3682 жителей Киева .

Напомним, в Украине в течение 21 августа установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2328 новых случаев ковид. Умерли 37 пациентов и выздоровели 657.