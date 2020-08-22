В Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавируса

Всего COVID-19 забрал жизни 165 киевлян.

В Киеве зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавируса
Фото: Макс Требухов

За прошлые сутки в Киеве умерли семь больных COVID-19. Это наибольший суточный показатель смертности в столице с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерло 7 больных. Всего вирус забрал жизни 165 киевлян", - написал он у телеграм-канале.

На сегодня в столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 179 жителей Киева, среди них 16 детей. В больницы столицы попали 24 пациента.

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском (35), Дарницком (27) и Днепровском (25) районах.

Выздоровели за минувшие сутки 76 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3682 жителей Киева.

Напомним, в Украине в течение 21 августа установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2328 новых случаев ковид. Умерли 37 пациентов и выздоровели 657.

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