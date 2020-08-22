Умер гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

"Джек играл на нашем дебютном альбоме и в ходе нашего первого тура в США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было - хорошее, плохое и все, что между", - написано на странице группы в Instagram.
Шерману было 64 года. О причинах смерти не сообщается.
Музыкант участвовал в первом туре RHCP по США в 1984 году, является соавтором нескольких песен из второго альбома группы.
Он заменил в составе Red Hot Chili Peppers одного из основателей группы Хиллела Словака. Группа была основана в 1983 году.