Умер гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

В США умер музыкант Джек Шерман, который был гитаристом группы Red Hot Chili Peppers. Об этом пишет BBC.

An essential, yet forgotten, member of @ChiliPeppers history.



Rest in peace, Jack ?? pic.twitter.com/HHZbf0sPbj — RHCP Live Archive (@rhcplivearchive) August 22, 2020

"Джек играл на нашем дебютном альбоме и в ходе нашего первого тура в США . Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было - хорошее, плохое и все, что между", - написано на странице группы в Instagram.

Шерману было 64 года. О причинах смерти не сообщается.

Музыкант участвовал в первом туре RHCP по США в 1984 году, является соавтором нескольких песен из второго альбома группы.

Он заменил в составе Red Hot Chili Peppers одного из основателей группы Хиллела Словака. Группа была основана в 1983 году.