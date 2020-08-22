В доме, где жил погибший, обнаружили почти 300 патронов.

В Мариуполе в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщили в областной полиции.

Трагедия произошла 21 августа около 16 часов во дворе частного дома.

"В Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что на территории ее частного дома произошел взрыв, от которого в результате многочисленных осколочных ранений умер сожитель 1961 года рождения", - рассказали правоохранители.

В момент взрыва женщина была во дворе и не пострадала.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты. Вещественные доказательства изъяли и назначили ряд экспертиз.

Кроме того, полиция обнаружила в доме почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох. Происхождение боеприпасов устанавливается.

Уголовное производство начато по предварительному признаку ч. 1 ст. 115 "Несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами" Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан задержанному грозит от двух до шести лет.