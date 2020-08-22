В Вооруженных силах за сутки коронавирус подтвердили у 59 человек

Из них 12 госпитализированы.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 59 новых случаев коронавируса, всего болеют 545 человек. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ..

Из 59 человек 12 госпитализированы, 47 - лечатся дома. Состояние этих пациентов удовлетворительное.

"Всего за время пандемии выздоровели - 873 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 896 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 153 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на протяжении 21 августа лабораторно подтвердили более 2300 случаев ковида. Это самый высокий суточный прирост с начала эпидемии.