Более 2300 случаев коронавируса зарегистрировали в Украине за последние сутки
Умерли 37 пациентов, выздоровели 657.
В Украине в течение 21 августа коронавирус лабораторно подтвердили у 2 328 человек. Это самый высокий суточный прирост с начала эпидемии.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Харьковской области (291), а также Одесской (210), Черновицкой (208), Тернопольской (206) областях. В Киеве коронавирус обнаружили у 179 человек.
За последние сутки в Украине выздоровели 657 человек, умерли 37 пациентов. Жертвами ковид-19 в стране стали уже 2 244 человека.
Количество тех, кто подхватил коронавирус, - 102 971. Сейчас болеют 48 992 человека.
Статистика в регионах:
Винницкая обл - 3553 (+75)
Волынская обл - 5052 (+63)
Днепропетровская обл - 1932 (+38)
Донецкая обл - 1215 (+32)
Житомирская обл - 2734 (+39)
Закарпатская обл - 6885 (+114)
Запорожская обл - 1287 (+53)
Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)
Кировоградская обл - 756 (+5)
г. Киев - 11507 (+179)
Киевская обл - 4881 (+76)
Львовская обл - 12965 (+172)
Луганская обл - 232 (+19)
Николаевская обл - 938 (+26)
Одесская обл - 5788 (+210)
Полтавская обл - 636 (+22)
Ровенская обл - 8383 (+145)
Сумская обл - 1145 (+21)
Тернопольская обл - 4507 (+206)
Харьковская обл - 7324 (+291)
Херсонская обл - 332 (+3)
Хмельницкая обл - 1904 (+76)
Черновицкая обл - 8713 (+208)
Черкасская обл - 1248 (+29)
Черниговская обл - 1423 (+57).
Напомним, 21 августа количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч человек. С 19 августа в стране ежедневно регистрируют более 2 тыс. новых больных.