Более 2300 случаев коронавируса зарегистрировали в Украине за последние сутки

Умерли 37 пациентов, выздоровели 657.

Более 2300 случаев коронавируса зарегистрировали в Украине за последние сутки
Фото: kyivcity.gov.ua

В Украине в течение 21 августа коронавирус лабораторно подтвердили у 2 328 человек. Это самый высокий суточный прирост с начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Харьковской области (291), а также Одесской (210), Черновицкой (208), Тернопольской (206) областях. В Киеве коронавирус обнаружили у 179 человек.

За последние сутки в Украине выздоровели 657 человек, умерли 37 пациентов. Жертвами ковид-19 в стране стали уже 2 244 человека.

Количество тех, кто подхватил коронавирус, - 102 971. Сейчас болеют 48 992 человека.

Статистика в регионах:

Винницкая обл - 3553 (+75)

Волынская обл - 5052 (+63)

Днепропетровская обл - 1932 (+38)

Донецкая обл - 1215 (+32)

Житомирская обл - 2734 (+39)

Закарпатская обл - 6885 (+114)

Запорожская обл - 1287 (+53)

Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)

Кировоградская обл - 756 (+5)

г. Киев - 11507 (+179)

Киевская обл - 4881 (+76)

Львовская обл - 12965 (+172)

Луганская обл - 232 (+19)

Николаевская обл - 938 (+26)

Одесская обл - 5788 (+210)

Полтавская обл - 636 (+22)

Ровенская обл - 8383 (+145)

Сумская обл - 1145 (+21)

Тернопольская обл - 4507 (+206)

Харьковская обл - 7324 (+291)

Херсонская обл - 332 (+3)

Хмельницкая обл - 1904 (+76)

Черновицкая обл - 8713 (+208)

Черкасская обл - 1248 (+29)

Черниговская обл - 1423 (+57).

Напомним, 21 августа количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч человек. С 19 августа в стране ежедневно регистрируют более 2 тыс. новых больных.

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