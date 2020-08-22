В Черновцах отменили все мероприятия ко Дню Независимости из-за коронавируса

В Черновцах с учетом коронавируса власти отменили все мероприятия ко Дню Независимости Украины, жителей города просят исполнить Государственный гимн дома.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"В связи с введением "красного" уровня распространения эпидемической опасности в Черновцах с 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены. Просим сознательных черновчан в День флага поднять флаг над своими домами, а в День Независимости - исполнить Государственный гимн дома!" - говорится в сообщении.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 24 августа. К красной зоны будут отнесены: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский районы Ривненской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

В "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, посадка в межобластной транспорт (высадка разрешена). Пересечение таких районов возможно только личным транспортом до пяти человек в автомобиле (не считая детей до 14 лет).

Напомним, в июле наибольшее количество больных коронавирусом по стране выявили во Львовской области.